россияне облизывают яйца, чтобы отравиться: что произошло
В российском Екатеринбурге в сети магазинов "Жизньмарт" произошел случай массового отравления клиентов. Здесь была обнаружена продукция, зараженная сальмонеллой.
В результате 18 человек попали в больницу. Основатель сети Иван Зайченко, чтобы искупить свою вину, пообещал выплатить миллион рублей каждому пострадавшему, пишут росСМИ.
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Это щедрое предложение, кажется, вдохновило некоторых людей на необычные действия. Появились сообщения, что некоторые жители Екатеринбурга намеренно облизывают немытые куриные яйца, надеясь заболеть сальмонеллезом и получить миллион.
Зайченко, узнав об этом, был в шоке. Он призвал людей не заниматься подобной чепухой, ведь риск заболеть серьезной болезнью намного выше возможности получить миллион.
Важно отметить, что компенсацию получат только 18 человек, которых официально признали пострадавшими. Их случаи отравления были подтверждены врачами.
После объявления о миллионе за отравление в роспотребнадзор поступило сразу 90 жалоб от "отравленных покупателей". Среди них могут быть и те, кто травился специально.
После обещания владельца компании Ивана Зайченко выплатить миллион пострадавшим екатеринбуржцы начали скупать продукты магазина и лизать куриные яйца в надежде отравиться и получить деньги. При этом владелец "Жизни марта" может не выплатить обещанную сумму 18 потерпевшим — ему не имеют права предоставлять информацию о пострадавших из-за закона о врачебной тайне.
"Я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы. Но благими намерениями вымощен путь в ад", — сказал основатель магазина.
Напомним, запах пожаров и вони становятся привычными для россии.
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