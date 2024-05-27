В российском Екатеринбурге в сети магазинов "Жизньмарт" произошел случай массового отравления клиентов. Здесь была обнаружена продукция, зараженная сальмонеллой.

В результате 18 человек попали в больницу. Основатель сети Иван Зайченко, чтобы искупить свою вину, пообещал выплатить миллион рублей каждому пострадавшему, пишут росСМИ.

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Это щедрое предложение, кажется, вдохновило некоторых людей на необычные действия. Появились сообщения, что некоторые жители Екатеринбурга намеренно облизывают немытые куриные яйца, надеясь заболеть сальмонеллезом и получить миллион.

Зайченко, узнав об этом, был в шоке. Он призвал людей не заниматься подобной чепухой, ведь риск заболеть серьезной болезнью намного выше возможности получить миллион.

россияне облизывают яйца, чтобы отравиться: что произошло. Источник: t.me/bazabazon россияне облизывают яйца, чтобы отравиться: что произошло. Источник: t.me/bazabazon

россияне облизывают яйца, чтобы отравиться: что произошло. Источник: t.me/bazabazon россияне облизывают яйца, чтобы отравиться: что произошло. Источник: t.me/bazabazon

Важно отметить, что компенсацию получат только 18 человек, которых официально признали пострадавшими. Их случаи отравления были подтверждены врачами.

После объявления о миллионе за отравление в роспотребнадзор поступило сразу 90 жалоб от "отравленных покупателей". Среди них могут быть и те, кто травился специально.

После обещания владельца компании Ивана Зайченко выплатить миллион пострадавшим екатеринбуржцы начали скупать продукты магазина и лизать куриные яйца в надежде отравиться и получить деньги. При этом владелец "Жизни марта" может не выплатить обещанную сумму 18 потерпевшим — ему не имеют права предоставлять информацию о пострадавших из-за закона о врачебной тайне.

"Я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы. Но благими намерениями вымощен путь в ад", — сказал основатель магазина.

Напомним, запах пожаров и вони становятся привычными для россии.

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