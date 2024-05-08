рф осуществила массированную атаку на энергообъекты в шести областях Украины: что известно

В ночь на 8 мая россия осуществила масштабный комбинированный удар по территории Украины, используя дроны-камикадзе типа Shahed и ракеты. Взрывы прогремели на западе, севере и в центральной части страны, а в столице Киеве работали системы ПВО. Об этом стало известно от официальных ресурсов Воздушных сил, представителей центральной и местной власти и мониторинговых каналов.

Комбинированная атака началась около полуночи с налета "шахедов", и продолжалась примерно пять часов. Ближе к утру враг запустил ракеты, в том числе Х-101/Х-555/Х-55, с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Целью нападения стали объекты генерации и передачи электроэнергии в ряде областей, в частности Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой, о чем сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Энергетики уже работают над ликвидацией [последствий]. Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию", – заявил он в Facebook.

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Киев стал свидетелем нескольких мощных взрывов около пяти утра. По словам Сергея Попка, руководителя столичной военной администрации, это была работа систем ПВО.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений", – говорится в сообщении КГВА.

Позже стало известно о двух пострадавших – женщине и мужчине, которых с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая неотложная помощь.

"Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. В то же время падение обломков зафиксировано в четырех районах области", – отметил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил о пожаре на одном из объектов гражданской инфраструктуры в Броварском районе, ссылаясь на данные от спасателей.

На Полтавщине произошло попадание российского БПЛА в объект энергетической инфраструктуры. В результате произошел пожар, однако, к счастью, без жертв или раненых. Также сообщается о прилетах по объектам критической инфраструктуры в Винницкой области.

Глава области Иван Федоров отметил, что произошли разрушения, но, по предварительным данным, никто не пострадал.

Отбои воздушной тревоги начались после шести часов утра.

Напомним, в ночь на субботу, 27 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по медицинскому комплексу в Харькове. Были зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов.

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