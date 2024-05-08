рф здійснила масовану атаку на енергооб’єкти у шести областях України: що відомо

В ніч на 8 травня росія здійснила масштабний комбінований удар по території України, використовуючи дрони-камікадзе типу Shahed та ракети. Вибухи прогриміли на заході, півночі та у центральній частині країни, а в столиці Києві працювали системи ППО. Про це стало відомом від офіційних ресурсів Повітряних сил, представників центральної та місцевої влади й моніторингових каналів.

Комбінована атака почалася близько півночі з нальоту "шахедів", та тривала приблизно п'ять годин. Ближче до ранку ворог запустив ракети, зокрема Х-101/Х-555/Х-55, із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ціллю нападу стали об’єкти генерації та передачі електроенергії у ряді областей, зокрема Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій, про що повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Енергетики вже працюють над ліквідацією [наслідків]. Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію", – заявив він у Facebook.

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Київ став свідком декількох потужних вибухів близько п'ятої ранку. За словами Сергія Попка, керівника столичної військової адміністрації, це була робота систем ППО.

"Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань", – йдеться в повідомленні КМВА.

Пізніше стало відомо про двох постраждалих — жінку та чоловіка, яких з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна невідкладна допомога.

"Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас падіння уламків зафіксовано у чотирьох районах області", — зазначив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив про пожежу на одному з об’єктів цивільної інфраструктури у Броварському районі, посилаючись на дані від рятувальників.

На Полтавщині сталося влучення російського БПЛА в об'єкт енергетичної інфраструктури. В наслідку відбулася пожежа, однак, на щастя, без жертв чи поранених. Також повідомляється про прильоти по об’єктах критичної інфраструктури у Вінницькій області.

Голова області Іван Федоров зазначив, що відбулися руйнування, але, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Відбої повітряної тривоги почалися після шостої години ранку.

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 27 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по медичному комплексу в Харкові. Були зафіксовані пошкодження інфраструктурних обʼєктів.

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