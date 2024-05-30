Рейтинг авто, которые доставляют водителям наибольшее удовольствие

Управление автомобилем – это больше, чем просто практический навык, который облегчает повседневные задачи, это также увлечение, которое объединяет энтузиастов определенных брендов и моделей в тесные сообщества.

А какие же марки автомобилей дарят наибольшее удовольствие своим владельцам? Специалисты из американского издания autoblog.com изучили отзывы водителей, задав им один ключевой вопрос: купили бы они повторно свое текущее авто?

Результаты четко указывают на уровень удовлетворенности водителей. Они не только глубоко разобрались в характеристиках своих машин, но и готовы снова сделать свой выбор в их пользу в будущем.

Читайте также: Топ 5 самых дорогих кроссоверов на рынке Украины

На вершине списка находится Chevrolet Corvette 2024 года, который получил одобрение 93% его владельцев, которые не против приобрести эту модель снова.

За ним следует электрический пикап Rivian R1T, который получил одобрение от 88% владельцев. Интересно, что другой автомобиль от Rivian, внедорожник R1S, занял шестое место с показателем удовлетворенности в 84%, также базируясь на электрической тяге.

В рейтинг удовлетворенности также вошел электромобиль Hyundai Ioniq 6, который бы выбрали снова 81% опрошенных. Список дополняют два гибридных автомобиля: Lexus NX Hybrid и Ford Maverick Hybrid. Стоит отметить, что ни одна модель от Tesla не попала в первую десятку.

Список десяти автомобилей, которые больше всего понравились американским водителям, выглядит следующим образом:

Шевроле Corvette, 93%

Rivian R1T, 88%

Mazda MX-5, 88%

Lexus NX Hybrid, 87%

BMW X5, 85%

Rivian R1S, 84%

Форд Maverick Hybrid, 83%

Kia Telluride, 82%

Honda Pilot, 82%

Hyundai Ioniq 6, 81%

Напомним, названы топ-15 кроссоверов до $8000, которые доступны на украинском рынке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !