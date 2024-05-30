Рейтинг авто, які приносять водіям найбільше задоволення

Керування автомобілем – це більше, ніж просто практичне вміння, який полегшує повсякденні завдання, це також захоплення, яке об’єднує ентузіастів певних брендів та моделей у тісні спільноти.

А які ж марки автомобілів дарують найбільше задоволення своїм власникам? Фахівці з американського видання autoblog.com вивчили відгуки водіїв, поставивши їм одне ключове питання: чи купили б вони повторно своє поточне авто?

Результати чітко вказують на рівень задоволеності водіїв. Вони не тільки глибоко розібралися в характеристиках своїх машин, але й готові знову зробити свій вибір на їхню користь у майбутньому.

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На вершині списку знаходиться Chevrolet Corvette 2024 року, який здобув схвалення 93% його власників, які не проти придбати цю модель знову.

За ним слідує електричний пікап Rivian R1T, який отримав схвалення від 88% власників. Цікаво, що інший автомобіль від Rivian, позашляховик R1S, зайняв шосте місце з показником задоволеності в 84%, також базуючись на електричній тязі.

У рейтингу задоволеності також увійшов електромобіль Hyundai Ioniq 6, який би обрали знову 81% опитаних. Список доповнюють два гібридних автомобілі: Lexus NX Hybrid та Ford Maverick Hybrid. Варто відзначити, що жодна модель від Tesla не потрапила до першої десятки.

Список десяти автомобілів, які найбільше сподобалися американським водіям, виглядає наступним чином:

Chevrolet Corvette, 93%

Rivian R1T, 88%

Mazda MX-5, 88%

Lexus NX Hybrid, 87%

BMW X5, 85%

Rivian R1S, 84%

Ford Maverick Hybrid, 83%

Kia Telluride, 82%

Honda Pilot, 82%

Hyundai Ioniq 6, 81%

Нагадаємо, названо топ-15 кросоверів до $8000, які доступні на українському ринку.

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