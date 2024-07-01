Работник заболел при отпуске: оплачивается ли листок нетрудоспособности в таком случае

Работник заболел при отпуске: оплачивается ли листок нетрудоспособности в таком случае

Оплачивается ли больничный во время отпуска – что делать, если работник заболел во время отпуска

Согласно статье 78 Кодекса законов о труде Украины, дни временной нетрудоспособности, подтвержденные листком нетрудоспособности, в отпуск не причисляются. Это значит, что если вы заболели во время отдыха, то неиспользованные дни отпуска можно перенести на другой период или продлить отпуск после выздоровления. Об этом пишет sud.ua.

Как именно можно перенести или продлить отпуск:

По согласию с работодателем.

Сообщите работодателю о своем решении и причинах переноса/продолжения отпуска.

Предоставьте листок нетрудоспособности и заявление о переносе/продолжении.

Работодатель издает приказ о переносе/продолжении отпуска.

Важно:

Отпуск продолжают или переносят наколичество календарных дней болезни, приходящихся на период отпуска.

Оплата больничного производится в порядке и размерах, определенных Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Итак, не беспокойтесь, если вы заболели во время отпуска. Вы сможете перенести или продлить отдых, а также получить больничные.

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