Працівник захворів під час відпустки: чи оплачується листок непрацездатності у такому випадку

Чи оплачується лікарняний під час відпустки – що робити якщо працівник захворів під час відпустки

Згідно зі статтею 78 Кодексу законів про працю України, дні тимчасової непрацездатності, підтверджені листком непрацездатності, до відпустки не зараховуються. Це означає, що якщо ви захворіли під час відпочинку, то невикористані дні відпустки можна перенести на інший період або продовжити відпустку після одужання. Про це пише sud.ua.

Як саме можна перенести або продовжити відпустку:

За згодою з роботодавцем.

Повідомте роботодавця про своє рішення та причини перенесення/продовження відпустки.

Надайте листок непрацездатності та заяву про перенесення/продовження.

Роботодавець видає наказ про перенесення/продовження відпустки.

Важливо:

Відпустку продовжують або переносять на кількість календарних днів хвороби, що припадають на період відпустки.

кількість календарних днів хвороби, що припадають на період відпустки. Оплата лікарняного здійснюється у порядку та розмірах, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Отже, не хвилюйтесь, якщо ви захворіли під час відпустки. Ви зможете перенести або продовжити відпочинок, а також отримати лікарняні.

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