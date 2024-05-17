Пулеметчик 3 ОШБр в ближнем бою с Browning M2 разнес колонну оккупантов (видео)

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады за неделю боев на одном из отрезков фронта задвохсотили до полусотни российских солдат, до 200 ранили. Была обезврежена установка 2С9 "Нона", которой оккупанты поддерживали наступление своей пехоты, а также вражеский БМП-2, БТР, танк и спецтехнику.

Работа воинов 3 ОШБр отличилась результативностью и в Харьковской области. Здесь была разнесена колонна оккупантов, шедшая на штурм. Кроме того, уничтожены БТР и тягач врага.

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Видео появилось в сети. В описании этих кадров говорится: "Пехотную колонну противника подпустили на критически ближнюю дистанцию, и наш пулеметчик разобрал их с Browning M2. Эпические хедшоты оккупантов выполнили с помощью сбросов и FPV. Сожгли российский тягач во время наката в сторону смежников, детонация БК — бонусом. Попали во вражеский бетер, который вез личный состав на наши позиции и сейчас сорвали план вражеского штурма".

Таким образом воинами 3 ОШБр в очередной раз сорван план штурма противника.

Отмечается, что по врагу работали бойцы 1-го штурмового, противотанкового и 2-го штурмового батальонов 3 ОШБр.

Карта фронта 17 мая. Источник: deepstatemap.live Карта фронта 17 мая. Источник: deepstatemap.live

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