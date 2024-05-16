Правила вручения повесток изменятся с 18 мая: кому и где будут выдаваться

В Украине с 18 мая вступает в силу новый Закон о мобилизации, предусматривающий изменения правил вручения повесток.

Теперь повестку могут вручить в любом месте, где находится военнообязанный. Это не обязательно должно быть ТЦК и СП.

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Повестку могут вручить:

Представители ТЦК и СП, орган СБУ, подразделения Службы внешней разведки.

Представители органа местного самоуправления.

Руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный.

Руководители учебных заведений.

Управители многоквартирных домов.

Повестку сочтут врученным, если человек его получил лично и поставил подпись. Повестка, брошенная в почтовый ящик, не будет считаться должным образом врученной.

Что будет, если игнорировать повестки

За неявку по повестке на уточнение учетных данных, обновление данных или повестку на военно-врачебную комиссию предусмотрен административный штраф.

За неявку на мобилизационное распоряжение предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Как будут вручать повестки:

Полицейские и представители ТЦК будут иметь право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность.

Повестку можно пропустить только по уважительным причинам, подтвержденным документально. К таким причинам относятся:

Болезнь.

Смерть близкого родственника.

Стихийное бедствие.

Атака оккупационных войск.

Если человек не пришел вовремя, он должен не позднее чем через три дня связаться с ТЦК и сообщить об обстоятельствах неявки. В течение недели визит все равно должен состояться.

Что означает получение повестки:

Вручение повестки военнообязанному или резервисту означает, что он должен явиться для уточнения учетных данных.

После уточнения данных человека могут направить на военно-врачебную комиссию, чтобы определить, пригоден ли он к мобилизации.

Кроме уточнения данных может быть повестка на прохождение комиссии (вручается после обновления данных в ТЦК), а также мобилизационное распоряжение по результатам ВЛК, если гражданин признан пригодным.

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