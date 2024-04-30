Появилось видео ракетного удара по Одессе: оккупанты использовали Искандер с кассетным боезарядом

Генпрокурор Украины Андрей Костин прокомментировал ракетный удар по Одессе 29 апреля и сообщил подробности очередной террористической атаки оккупантов против мирного населения Украины.

"Россия цинично пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права. Вчера вечером враг коварно атаковал Одессу. Пять человек погибли, более 30 были травмированы. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Пятеро раненых в крайне тяжелом состоянии", — написал Костин в Фейсбук.

По его словам, удар был нанесен баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом.

"Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Следствие имеет основания полагать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами из рф сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев", – объяснил Костин.

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Он добавил, что расследование трагедии продолжается. "Найдем и накажем тех, кто отдает преступные приказы об обстрелах мирных украинских городов", – добавил генпрокурор.

Напомним, вечером 29 апреля российские боевики ракетами атаковали Одессу. Ракета попала во Дворец студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", который называют "Замком Гарри Поттера".

В результате российской атаки погибли пять человек и собака. Более 30 человек получили ранения. Также были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В ходе ракетного удара погиб проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев. Экс-нардеп Сергей Кивалов, президент Национального университета "Одесская юридическая академия", получил ранения.

Напомним, в ночь на субботу, 27 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по медицинскому комплексу в Харькове.

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