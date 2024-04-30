З'явилося відео ракетного удару по Одесі: окупанти використали Іскандер із касетним боєзарядом

Генпрокурор України Андрій Костін прокоментував ракетний удар по Одесі 29 квітня та повідомив подробиці чергової терористичної атаки окупантів проти мирного населення України.

"росія цинічно нехтує усіма нормами міжнародного гуманітарного права. Вчора ввечері ворог підступно атакував Одесу. П’ятеро людей загинуло, понад 30 було травмовано. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. П’ятеро поранених у вкрай важкому стані", – написав Костін у Фейсбуці.

За його словами, удар було здійснено балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом.

"Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами зс рф свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців", – пояснив Костін.

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Він додав, що розслідування трагедії триває. "Знайдемо та покараємо тих, хто віддає злочинні накази про обстріли мирних українських міст", – додав генпрокурор.

Нагадаємо, увечері 29 квітня російські бойовики ракетами атакували Одесу. Ракета влучила в Палац студентів Національного університету "Одеська юридична академія", який називають "Замком Гарі Поттера".

Внаслідок російської атаки загинули п'ятеро людей та собака. Понад 30 людей отримали поранення. Також були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Під час ракетного удару загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Екснардеп Сергій Ківалов, президент Національного університету "Одеська юридична академія" отримав поранення.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 27 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по медичному комплексу в Харкові.

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