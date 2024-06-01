Полный график магнитных бурь на июнь 2024: какие дни будут особенно опасными

Согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды США, в июне 2024 г. ожидается умеренная солнечная активность с вероятностью слабых (S1) солнечных радиационных штормов.

Поток электронов с энергией более 2 МэВ на геостационарной орбите должен оставаться на низком и умеренном уровне. Активность геомагнитного поля будет колебаться от неустойчивой к активной 8-12 июня из-за влияния положительно заряженных полярных CH HSS. Преимущественно спокойные периоды ожидаются 1-7 июня и 13-22 июня, сообщает NOAA.

Солнечная активность: умеренная с вероятностью слабых (S1) солнечных радиационных штормов с 1 по 9 июня.

Геомагнитное поле: Неустойчивое в период 8-12 июня, преимущественно спокойное 1-7 июня и 13-22 июня.

Читайте также: Есть ли связь между магнитными бурями и плохим самочувствием: врач дал ответ

График магнитных бурь на июнь 2024 года по дням

Когда магнитные бури в июне. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури в июне. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Между тем, по данным сервиса Meteoagent, активность метеоштормов ожидается с 8 по 12 июня.

8, 10 и 12 июня – буря К-индекса 3 (зеленый уровень опасности)

9 и 11 июня – буря К-индекса 4 (оранжевый уровень опасности)

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь следует соблюдать определенные рекомендации, чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье и общее самочувствие. Вот несколько советов о том, что следует избегать:

Физическое перенапряжение: сильные физические нагрузки могут дополнительно истощить организм. Уменьшите интенсивность тренировок или отложите тяжелые физические задания на другое время.

Стрессовые ситуации: попытайтесь избегать конфликтов и ситуаций, вызывающих стресс. Психоэмоциональная нагрузка может усилить негативное влияние магнитных бурь на нервную систему.

Недостаточный сон: важно хорошо высыпаться. Недостаточный сон может усугубить усталость и негативно повлиять на ваше здоровье.

Употребление алкоголя и кофеина: ограничьте потребление алкоголя и кофеиносодержащих напитков, таких как кофе, крепкий чай и энергетики. Они могут усилить нервное напряжение и повысить АД.

Жирная и тяжелая пища: избегайте тяжелой жирной пищи, которая может осложнить работу сердечно-сосудистой системы. Предпочитайте легкие, здоровые блюда.

Нахождение на солнце: в дни магнитных бурь не стоит долго находиться на открытом солнце, поскольку это может дополнительно истощить организм.

Переутомление: попробуйте не перегружать себя на работе. Планируйте свой рабочий день, чтобы иметь возможность делать перерывы и отдыхать.

Не игнорируйте симптомы ухудшения самочувствия. Если вы чувствуете сильную головную боль, головокружение или другие серьезные симптомы, обратитесь к врачу.

Раньше мы сообщали, почему от непогоды и магнитных бурь болит голова.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!