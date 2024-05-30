Сразу две сверхмощные магнитные бури ударят по Земле: как защититься

Изменился прогноз магнитных бурь на конец мая и начало июня. По обновленным данным, в пятницу, 31 мая, на Земле начнётся мощный геомагнитный шторм красного уровня опасности.

Как сообщается на сайте сервиса Meteoagent, из-за слишком активного поведения Солнца по Земле ударит шестибалльная буря, которая продлится двое суток подряд. Такие магнитные бури негативно влияют на метеозависимых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

Когда в мае и июне магнитные бури 2024

Есть ли сегодня магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Как люди ощущают магнитные бури?

Воздействие магнитных бурь на людей может варьироваться, и не все чувствуют их одинаково. Некоторые люди могут не испытывать никаких симптомов, в то время как другие могут испытывать широкий спектр симптомов, включая:

Головная боль: это самый распространенный симптом магнитных бурь. Боль может быть тупой, пульсирующей или сжимающей, и может сопровождаться головокружением или тошнотой.

Усталость: магнитные бури могут вызвать чувство усталости и вялости.

Проблемы со сном.

Раздражительность и перепады настроения.

Боль в мышцах и суставах.

Проблемы с пищеварением

Важно отметить, что нет научных доказательств того, что магнитные бури вызывают эти симптомы. Некоторые учёные считают, что изменения в магнитном поле Земли могут влиять на химический баланс в организме, что может привести к этим симптомам. Другие считают, что это психологический эффект, и люди, знающие о магнитных бурях, более склонны к появлению у них симптомов.

Как пережить магнитные бури?

Хотя не существует гарантированного способа предотвратить влияние магнитных бурь, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить свои симптомы:

Соблюдайте здоровый образ жизни: это включает здоровое питание, достаточное количество сна и регулярные физические упражнения.

Избегайте кофеина и алкоголя: эти вещества могут усугубить ваши симптомы.

Уменьшите стресс. Попытайтесь техники релаксации, такие как йога или медитация.

Принимайте безрецептурные обезболивающие.

Если у вас не исчезают сильные симптомы, обратитесь к врачу. Помните, что каждый реагирует на магнитные бури по-разному.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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