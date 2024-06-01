Повний графік магнітних бур на червень 2024: які дні будуть особливо небезпечними

Згідно з прогнозом Центру прогнозування космічної погоди США, у червні 2024 року очікується помірна сонячна активність з ймовірністю слабких (S1) сонячних радіаційних штормів.

Потік електронів з енергією понад 2 МеВ на геостаціонарній орбіті має залишатися на низькому та помірному рівнях. Активність геомагнітного поля коливатиметься від нестійкої до активної 8-12 червня через вплив позитивно заряджених полярних CH HSS. Переважно спокійні періоди очікуються 1-7 червня та 13-22 червня, повідомляє NOAA.

Сонячна активність: помірна з ймовірністю слабких (S1) сонячних радіаційних штормів з 1 по 9 червня.

Геомагнітне поле: Нестійке у період 8-12 червня, переважно спокійне 1-7 червня та 13-22 червня.

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Графік магнітних бур на червень 2024 по днях

Коли магнітні бурі у червні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Тим часом за даними сервісу Meteoagent, активність метеоштормів очікується з 8 по 12 червня.

8, 10 та 12 червня – буря К-індексу 3 (зелений рівень небезпечності)

9 та 11 червня – буря К-індексу 4 (помаранчевий рівень небезпечності)

Що не можна робити під час магнітних бур

Під час магнітних бур варто дотримуватися певних рекомендацій, щоб зменшити негативний вплив на здоров'я та загальне самопочуття. Ось кілька порад про те, що слід уникати:

Фізичне перенапруження: сильні фізичні навантаження можуть додатково виснажити організм. Зменште інтенсивність тренувань або відкладіть важкі фізичні завдання на інший час.

Стресові ситуації: спробуйте уникати конфліктів та ситуацій, що викликають стрес. Психоемоційне навантаження може посилити негативний вплив магнітних бур на нервову систему.

Недостатній сон: важливо добре висипатися. Недостатній сон може посилити втому та негативно вплинути на ваше здоров'я.

Вживання алкоголю та кофеїну: обмежте вживання алкоголю та кофеїновмісних напоїв, таких як кава, міцний чай та енергетики. Вони можуть посилити нервове напруження та підвищити артеріальний тиск.

Жирна та важка їжа: уникайте важкої, жирної їжі, яка може ускладнити роботу серцево-судинної системи. Надавайте перевагу легким, здоровим стравам.

Перебування на сонці: у дні магнітних бур не варто довго перебувати на відкритому сонці, оскільки це може додатково виснажити організм.

Перевтома: спробуйте не перенавантажувати себе на роботі. Плануйте свій робочий день так, щоб мати можливість робити перерви та відпочивати.

Не ігноруйте симптоми погіршення самопочуття. Якщо ви відчуваєте сильний головний біль, запаморочення або інші серйозні симптоми, зверніться до лікаря.

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