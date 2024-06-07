Пограничники мощно ударили по оккупантам под Бахмутом: есть ликвидированный и раненые (видео)

Украинские пограничники помогают военным уничтожать врага на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в Бахмутском направлении.

Там пограничники из бригады "Помста" нанесли удар по группе оккупантов. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"1 ликвидирован и 7 раненых оккупантов – взрывные наработки пограничников-аэроразведчиков бригады "Помста" на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как оператор обнаружил месторасположение оккупантов. На следующих кадрах видны прицельные удары, нанесшие врагу потери.

Точное время и место ликвидации оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, на днях в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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