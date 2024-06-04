Пограничники эффектно уничтожили российскую 'Свет-КУ' вблизи границы (видео)

Украинские пограничники помогают военнослужащим уничтожать вражескую технику на разных участках фронта. В частности, ликвидация российских средств борьбы идет на северном направлении.

Аэроразведка Госпогранслужбы Украины обнаружила попытку оккупантов развернуть у украинской границы редкий комплекс РБ-636 "Свет-КУ". Об этом сообщили в Telegram Службы.

"Если раньше он использовался для радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, то после попадания нашего FPV-дрона послужить может разве что ломом", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, что установка расположена между деревьями посреди поля. На следующих кадрах видно, как оператор облетел и осмотрел комплекс, а потом врезался в аппаратуру на крыше кабины.

Точное время и место уничтожения РБ-636 "Свет-КУ" не сообщается по соображениям безопасности.

Напомним, на днях в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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