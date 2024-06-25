Формат платежек за доставку газа существенно изменится: что надо знать украинцам

Граждане Украины обязаны платить не только за потребленный газ, но и за его транспортировку. Согласно новому решению, изменится формат одной из платежек.

Об этом информирует компания "Газсети", которая отвечает за распределение газа для потребителей.

Там отмечают, что для печати платежек необходимо использовать значительное количество ресурсов, особенно электричества. В свете текущей ситуации с энергоснабжением компания "Газсети" предлагает клиентам перейти на электронные версии счетов, чтобы сэкономить электроэнергию.

Читайте также: Кого из украинцев могут оставить без субсидии

Электронный счет служит отличной альтернативой бумажным платежкам. Его можно быстро и удобно оформить онлайн.

Процесс оформления электронной платежки

Для оплаты услуг по доставке газа онлайн, вам нужно войти в свой личный кабинет на веб-сайте "Газсети".

В личном кабинете можно также оформить квитанцию об оплате. Для этого следует:

выбрать вкладку "История расчетов";

кликнуть на "Получить счет";

при необходимости можно загрузить квитанцию на свое устройство.

Оплатить счет также возможно через вкладку "Актуальный счет", где отображены данные о текущем платеже.

Важно помнить! Оплата за доставку газа должна производиться авансом, и это необходимо делать ежемесячно до 20 числа.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто может не платить за доставку газа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !