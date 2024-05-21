Новый закон о мобилизации: кто из студентов пойдет воевать

С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который вносит ряд изменений в отношении военнообязанных, в том числе аспирантов и студентов.

Согласно нормам закона, могут быть уверены в отсрочке аспиранты. Независимо от формы обучения все аспиранты получают отсрочку от мобилизации.

Читайте также: Как военнообязанному изменить адрес проживания

Также это касается студентов дневной и дуальной форм: соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся на уровень выше предыдущего.

Освобождаются от призыва докторанты и интернатуры, ученые и преподаватели с научной степенью и трудоустройством на 0,75 ставки по основному месту работы.

Педагоги с трудоустройством на 0,75 ставки по основному месту работы тоже не будут мобилизованы.

Другие военнообязанные, не подпадающие под вышеуказанные категории, могут быть мобилизованы в соответствии с действующим законодательством.

Выезд студентов за границу:

Студенты-мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут выехать за границу при условии:

Отсутствие мобилизационных ограничений.

Оформление академического отпуска на семестр.

Получение степени бакалавра (любой специальности) или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка.

Необходимые документы для выезда за границу студентов:

Е-билет студента.

Заверена копия договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности.

Военно-учетный документ от ТЦК.

Справка из учебного заведения о направлении обучения в иностранном вузе.

Напомним, в ГНСУ сказали, как с 18 мая изменился выезд за границу для военнообязанных.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!