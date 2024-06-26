Несмотря на длительный стаж некоторые украинцы имеют малые пенсии: почему так происходит

Многие пенсионеры, отдавшие много лет жизни трудовой деятельности, часто получают скромные пенсионные выплаты.

Это обусловлено целым спектром факторов, включающих не только общий трудовой стаж, но и уровень заработной платы, который они получали. Об этом пишет 24 канал.

От чего еще зависит размер пенсии

Правительство устанавливает требования к трудовому стажу для получения пенсии, причем эти требования увеличиваются с возрастом. Например, в 2024 году для выхода на пенсию необходимо иметь:

в 60 лет – минимум 31 год стажа;

в 63 года – 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Кроме того, каждый дополнительный год стажа повышает пенсионную выплату на 1% от базового размера пенсии, но не более чем на 1% от прожиточного минимума.

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Важно отметить, что размер пенсии зависит не только от заработной платы и продолжительности стажа, но и от даты выхода на пенсию. Люди, которые выходят на пенсию раньше, могут получать меньшие выплаты из-за различных требований к стажу:

До октября 2011 года сверхурочный стаж составлял от 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

После октября 2011 года требования выросли: для мужчин – от 35 лет, для женщин – от 30 лет.

Сколько доплачивают за сверхурочный стаж

В 2024 году произошло увеличение надбавок за сверхурочный стаж. Так, сумма выплат за каждый год работы сверх нормы выросла с 20,93 гривны до 23,61 гривны.

В качестве примера, рассмотрим ситуацию с пенсионером, который имеет пять лет сверхурочного стажа: его ежемесячная доплата теперь будет составлять 118,05 гривни.

Необходимо подчеркнуть, что пенсионеры, которые не прекратили трудовую деятельность, получают пенсию, рассчитанную на базе прошлого прожиточного минимума. Однако, после завершения работы, сумма доплаты будет откорректирована согласно актуальному прожиточному минимуму.

Напомним, ранее UAportal писал, что получить высокую пенсию в Украине можно только единственным способом.

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