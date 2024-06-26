Некоторым из ВПЛ грозят суды: кто должен вернуть выплаты государству

Случаи, когда переселенцы получили социальные выплаты по ошибке, обязывают их возместить эти средства государству, если они не соответствуют установленным условиям для их получения. В противном случае, если возврат средств не будет осуществлен по собственному желанию, соответствующий орган может инициировать процесс возмещения через судебные инстанции.

Команда UAportal совместно с OBOZ.UA разобралась, что делать переселенцам, которые случайно стали получателями средств от государства. С 1 марта 2024 года Правительство внесло изменения в порядок предоставления таких выплат.

Теперь, для обеспечения права на помощь для ВПЛ, необходимо соответствовать определенным установленным критериям. В случае несоответствия этим условиям, существует риск аннулирования выплат, а также появляется необходимость возврата средств, которые были уже получены. Согласно новым нормам, которые вступили в силу с 1 декабря 2023 года, помощь не будет назначена или выплачена семьям, которые впервые обращаются за ней, если в течение последних трех месяцев до подачи заявки или во время получения помощи любой член семьи провел:

транзакции по приобретению безналичной или наличной иностранной валюты (или банковских металлов) на сумму более 100 тысяч гривен (за исключением валюты, полученной от благотворительных фондов или использованной для оплаты лечения, социальных или образовательных услуг);

приобретение имущества на сумму, превышающую 100 тысяч гривен;

владение депозитом на указанную сумму.

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В случае, если такие операции проводил хотя бы один член семьи, все члены семьи теряют право на получение помощи.

Должен ли переселенец вернуть ошибочно выплаченные деньги

Что касается возврата ошибочно выплаченных средств, согласно правилам, лицо, получающее помощь, обязано сообщить о любых изменениях, влияющих на право на помощь, в течение 14 дней после их возникновения. Это сообщение должно быть направлено в соответствующий орган социальной защиты. Если лицо не сообщило об изменениях вовремя и в результате этого были осуществлены начисления, то требования о возврате средств считаются законными.

Орган социальной защиты, обнаружив факт переплаты, имеет право определить сумму излишне выплаченных средств и в течение 30 рабочих дней уведомить об этом получателя. Если получатель не вернет средства добровольно в установленные сроки, орган имеет право инициировать судебное взыскание.

Таким образом, в случае получения помощи, которая не соответствует установленным критериям, переселенцы обязаны вернуть средства. Важно своевременно информировать о любых изменениях в финансовом состоянии, чтобы избежать проблем с социальными выплатами.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как возобновить выплаты в июле пенсионеру-ВПО.

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