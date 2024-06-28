'Настоящая причина отключений': действительно ли Украина поставляет электроэнергию в ЕС

В сети распространяется информация о якобы реальных причинах, по которым в стране возникли перебои с электроснабжением. Так, определенная часть пользователей утверждает, что Украина экспортирует электроэнергию за границу.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что экспорт электрической энергии из Украины в страны ЕС не осуществляется. Однако украинские сети обеспечивают перетоки между европейскими государствами. Об этом он отметил в интервью Громадському.

"Я с большим удивлением читаю сообщения в соцсетях, в которых показывают физические перетоки электроэнергии из Украины, отраженные на сайте ENTSO-E, и утверждают, что якобы это экспорт. На самом деле это транзитные физические перетоки. Например, Румыния может транспортировать электроэнергию через Украину в Венгрию из-за слабых связей в своей энергосистеме", – рассказал он.

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Кудрицкий настаивает, что электроэнергия, которая проходит по украинским коммуникациям не является экспортом, ведь она не производится благодаря мощностям Украины.

По его словам, каждый гражданин Украины имеет возможность лично проверить статус экспорта электрической энергии страной. Это возможно осуществить, пользуясь информацией с платформы ENTSO-E.

"Чтобы убедиться, что экспорт нулевой, можно посмотреть специальную вкладку Scheduled Commercial Exchanges на сайте ENTSO-E, где отображаются торговые операции. Там видно, что из Украины в Европу ничего не поступает, а взамен Европа экспортирует электроэнергию в Украину", – разъясняет Кудрицкий.

В итоге можно сделать вывод, что на данный момент Украина осуществляет лишь импорт электроэнергии, который способствует стабилизации национальной энергетической системы.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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