Налог на недвижимость: что это такое и кому из украинцев придется платить

В Украине действует налог на недвижимость, уплачиваемый владельцами квартир и домов, превышающих установленные законодательством площади. До 1 июля плательщики получают квитанции по суммам налога. Об этом пишет ЧП.

Кто платит:

Владельцы квартир, площадь которых больше 60 кв. м.

Владельцы частных домов, площадь которых больше 120 кв. м.

Согласно Налоговому кодексу, оплата начисляется за каждый "лишний" квадратный метр.

Сколько платить:

Размер налога за "лишние" квадраты рассчитывается по формуле:

(Площадь недвижимости - Нормативная площадь) * Ставка налога

Ставка налога устанавливается местными властями, но не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты на 1 января отчетного года.

устанавливается местными властями, но не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты на 1 января отчетного года. В 2024 году это 100,5 гривны за квадратный метр.

К примеру:

Вы владеете квартирой площадью 65 кв. м.

"Лишняя" площадь - 5 кв. м.

При максимальном размере ставки налога вам придется уплатить 502,5 гривны.

Когда платить:

Квитанции с суммами налога на недвижимость направляются гражданам до 1 июля. Оплату нужно произвести в течение 60 дней.

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Что делать, если квитанция не поступила:

Обратитесь в налоговую службу.

Уплатить налог придется в любом случае.

Лучше сделать это самостоятельно, а не в судебном порядке, где придется уплатить еще и судебное собрание.

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