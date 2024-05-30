Можно ли водителю красного автомобиля повернуть направо: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения при выполнении поворота на перекрестке. Это происходит, в частности, из-за игнорирования дорожных знаков.

Нарушит ли правила дорожного движения водитель красного автомобиля, выполнив поворот направо в такой ситуации? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо водитель должен заранее занять крайнее правое положение. Исключение составляют случаи, когда направление движения определено дорожными знаками или разметкой.

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В примере приведен знак 5.16, указывающий количество полос на перекрестке и разрешенные направления по каждой из них. В этом случае со средней полосы движение разрешено прямо и направо, поэтому водитель красного автомобиля не нарушает ПДД.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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