Хто з водіїв став на стоянку неправильно: тест на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час стоянки. Це стосується як водіїв легкових авто, так і вантажних.

Який транспортний засіб поставлено на стоянку неправильно? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено стоянку вантажного та легкового автомобіля. Один з них порушує ПДР.

Читайте також: Хто з водіїв зайняв правильну смугу перед поворотом: тест на знання ПДР (відео)

Зокрема, у задачі присутній знак 7.6.2, який вказує, що стоянка у цьому місці дозволена виключно легковим автомобілям та мотоциклам. Таким чином, водій вантажного автомобіля став на стоянку з порушенням ПДР.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!