Можно ли родственникам или адвокату входить в ТЦК вместе с военнообязанным: ответ юриста

Юрист Надежда Шуляк разъяснила, имеют ли право военнообязанные лица брать с собой в ТЦК "группу поддержки" и существует ли возможность для родственников, или адвоката сопровождать призывника во время посещения военного комиссариата.

Она отметила, что иногда посещение вместе возможно, а иногда – нет, и это полностью определяется решением руководства ТЦК. Об этом пишет портал Новости.LIVE.

Читайте также: Для чего мужчинам будут вклеивать штрих-код в военный билет

"Это очень интересный и болезненный вопрос для адвокатов. Я не буду говорить обо всех ТЦК по Украине. Но я сталкивалась с ситуациями, когда меня как адвоката, который оказывает юридическую помощь и предоставил все документы о подтверждении моих полномочий, не допускают зайти в ТЦК вместе с клиентом. Я не намеревалась участвовать в прохождении ВЛК или вмешиваться в процедуру. Я предлагала клиенту быть рядом с ним и смотреть, что ему дают подписывать", – рассказывает правозащитница.

Надежда Шуляк призывает воздержаться от осуждения мужчин, которые посетили ТЦК в сопровождении своих жен или матерей.

"Здесь люди бывают разные. Я бы не стала шутить над тем, кто приходит с женой или с группой поддержки. Я не поощряю, но это больше психоэмоциональная поддержка", – отметила юрист.

Напомним, ранее адвокат рассказал, что оштрафовать могут даже военнообязанного, который самостоятельно пришел в ТЦК и объяснил за что наказывают мужчин.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!