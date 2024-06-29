Могут ли отобрать жилье из-за долгов за коммунальные услуги: объяснение юриста

В это непростое время войны с россией граждане Украины все равно обязаны оплачивать счета за коммунальные услуги.

Адвокат судебной практики в юридической компании "Де-Юре" Владислав Мартынчук в своем комментарии для "РБК-Украина" рассказал о возможности конфискации жилья в связи с задолженностью по коммунальным платежам. Эксперт отмечает, что изъятие квартиры у собственника из-за задолженности возможно только при наличии действующего исполнительного производства или если ипотека предусматривает такую процедуру.

"В последнем случае такая возможность должна быть установлена в ипотечном договоре, как собственно и порядок такого взыскания, в том числе минимальные размер и срок просрочки, дающие право на взыскание", – добавляет он.

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Для инициации исполнительного производства необходим исполнительный документ, подтверждающий долг.

Это могут быть, например, исполнительный лист, выдаваемый по решению суда, решение о наложении административного наказания, или нотариальная исполнительная надпись и т.д.

Процедура обращения взыскания на имущество должника запускается после установления факта недостаточности средств у должника для покрытия задолженности за коммунальные услуги или другие платежи.

"При этом, если квартира является единственным жильем должника, то продажа с торгов возможна только если сумма к взысканию составляет не менее 20 размеров минимальной заработной платы. Сейчас это 160 000 гривен", – уточняет адвокат.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, повлияет ли рост тарифа на электроэнергию на размер субсидии.

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