Маленькие, но быстрые: 5 ситикаров, которые не разочаруют

Время, когда маленькие машины считались неудобными и бюджетными, давно прошло. Украинские водители все чаще выбирают компактные автомобили для городских условий.

В этой статье РБК-Украина знакомит вас с самыми интересными подержанными автомобилями городского класса длиной до 4 метров.

Почему эти машины городские?

Формально никаких ограничений для путешествий на дальние расстояния для этих автомобилей нет. Но с их маленькими колесами и микроскопическим багажником путешествовать не так удобно как на более габаритных машинах, особенно на неровных украинских дорогах.

Что такое ситикар?

У современных машин А-класса нет традиционных недостатков, которые часто приписывают этим малышам. Они просторны и динамичны, даже при полной загрузке (4 человека и 2 пакета из супермаркета).

Главный плюс ситикаров – это простота поиска парковочного места.

Из минусов можно выделить имидж, часто воспринимаемый как "женский" и "бюджетный".

Лучшие б/у ситикары:

Ravon R2/Chevrolet Spark/Daewoo Matiz III (2009 – 2023 гг.)

Этот автомобиль был одним из самых дешевых на рынке с доступной АКП и просторным салоном. Он надежен и удобен. Двигатель – 1.25 л бензин (85 л.с.), АКП – классическая гидромеханическая. Недостаток – значительный расход топлива (6,2 – 8,2 л/100 км).

Fiat 500 (с 2007 г.)

Машина, стилизованная под классическую "пятисотку" 1960-х годов, не стала столь же массовой, как прототип, но достаточно распространена. Доступны варианты с 2- и 3-цилиндровыми моторчиками (70 – 105 л.с.), а также электроприводом и заряженными версиями Abarth.

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Smart Fortwo (1998 – 2024 гг.)

Двухместная модель, которая позиционируется как престижная. Автомобиль вмещает двух человек и минимальную кладь, но имеет возможность парковаться поперек проезжей части.

Важно знать, что конструкция Smart Fortwo оригинальна: двигатель и трансмиссия расположены сзади под полкой багажника. Запчасти не взаимозаменяемы с другими моделями, поэтому с ремонтом и обслуживанием могут возникнуть проблемы.

Fiat Panda (с 2003 г.)

Харизматичный автомобильчик, предлагающий "дешево и хорошо" в европейском варианте. Доступны бензиновые и дизельные двигатели (54 – 100 л.с.).

Есть "лифтированные" версии с приводом 4х4, в том числе мини-кроссоверы.

Hyundai i10 (с 2007 г.)

Корейского малыша можно смело выбирать в трех последних поколениях.

Выбор моторов не очень широк (от 65 л.с.), но многие экземпляры на рынке оснащены автоматической трансмиссией.

Напомним, мы уже писали о лучших вариантах авто в соотношении цена-качество.

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