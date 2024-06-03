Маленькі, але швидкі: 5 сітікарів, які не розчарують

Час, коли маленькі машини вважалися незручними та бюджетними, давно минув. Українські водії все частіше обирають компактні авто для міських умов.

У цій статті РБК-Україна знайомить вас з найцікавішими вживаними автомобілями міського класу довжиною до 4 метрів.

Чому ці машини міські?

Формально жодних обмежень для подорожей на далекі відстані для цих авто немає. Але з їхніми маленькими колесами та мікроскопічним багажником подорожувати не так зручно, як на більш габаритних машинах, особливо на нерівних українських дорогах.

Що таке сітікар?

Сучасні машини А-класу не мають традиційних недоліків, які часто приписують цим малюкам. Вони просторі та динамічні, навіть при повному завантаженні (4 особи та 2 пакети з супермаркету).

Головний плюс сітікарів – це простота пошуку місця для паркування. З мінусів можна виділити імідж, який часто сприймається як "жіночий" та "бюджетний".

Найкращі вживані сітікари:

Ravon R2/Chevrolet Spark/Daewoo Matiz III (2009 – 2023 рр.)

Цей автомобіль був одним з найдешевших на ринку, з доступною АКП та просторим салоном. Він надійний та зручний. Двигун - 1.25 л бензин (85 к.с.), АКП - класична гідромеханічна. Недолік - значна витрата палива (6,2 – 8,2 л/100 км).

Fiat 500 (з 2007 р.)

Машина, стилізована під класичну "п'ятисотку" 1960-х років, не стала такою ж масовою, як прототип, але достатньо поширена. Доступні варіанти з 2- та 3-циліндровими моторчиками (70 – 105 к.с.), а також електроприводом та зарядженими версіями Abarth.

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Smart Fortwo (1998 – 2024 рр.)

Двомісна модель, яка позиціонується як престижна. Автомобіль вміщає двох осіб і мінімальну поклажу, але має можливість паркуватись впоперек проїзної частини.

Важливо знати, що конструкція Smart Fortwo оригінальна: двигунець та трансмісія розташовані ззаду, під полицею багажника. Запчастини не взаємозамінні з іншими моделями, тому з ремонтом та обслуговуванням можуть бути проблеми.

Fiat Panda (з 2003 р.)

Харизматичний автомобільчик, який пропонує "дешево і добре" в європейському варіанті. Доступні бензинові та дизельні двигуни (54 – 100 к.с.).

Існують "ліфтовані" версії з приводом 4х4, у тому числі міні-кросовери.

Hyundai i10 (з 2007 р.)

Корейського малюка можна сміливо обирати у трьох останніх поколіннях.

Вибір моторів не дуже широкий (від 65 к.с.), але багато екземплярів на ринку оснащені автоматичною трансмісією.

Нагадаємо, ми вже писали про найкращі варіанти авто у співвідношенні ціна–якість.

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