Маленькі, але швидкі: 5 сітікарів, які не розчарують
Час, коли маленькі машини вважалися незручними та бюджетними, давно минув. Українські водії все частіше обирають компактні авто для міських умов.
У цій статті РБК-Україна знайомить вас з найцікавішими вживаними автомобілями міського класу довжиною до 4 метрів.
Чому ці машини міські?
Формально жодних обмежень для подорожей на далекі відстані для цих авто немає. Але з їхніми маленькими колесами та мікроскопічним багажником подорожувати не так зручно, як на більш габаритних машинах, особливо на нерівних українських дорогах.
Що таке сітікар?
Сучасні машини А-класу не мають традиційних недоліків, які часто приписують цим малюкам. Вони просторі та динамічні, навіть при повному завантаженні (4 особи та 2 пакети з супермаркету).
Головний плюс сітікарів – це простота пошуку місця для паркування. З мінусів можна виділити імідж, який часто сприймається як "жіночий" та "бюджетний".
Найкращі вживані сітікари:
Ravon R2/Chevrolet Spark/Daewoo Matiz III (2009 – 2023 рр.)
Цей автомобіль був одним з найдешевших на ринку, з доступною АКП та просторим салоном. Він надійний та зручний. Двигун - 1.25 л бензин (85 к.с.), АКП - класична гідромеханічна. Недолік - значна витрата палива (6,2 – 8,2 л/100 км).
Fiat 500 (з 2007 р.)
Машина, стилізована під класичну "п'ятисотку" 1960-х років, не стала такою ж масовою, як прототип, але достатньо поширена. Доступні варіанти з 2- та 3-циліндровими моторчиками (70 – 105 к.с.), а також електроприводом та зарядженими версіями Abarth.
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Smart Fortwo (1998 – 2024 рр.)
Двомісна модель, яка позиціонується як престижна. Автомобіль вміщає двох осіб і мінімальну поклажу, але має можливість паркуватись впоперек проїзної частини.
Важливо знати, що конструкція Smart Fortwo оригінальна: двигунець та трансмісія розташовані ззаду, під полицею багажника. Запчастини не взаємозамінні з іншими моделями, тому з ремонтом та обслуговуванням можуть бути проблеми.
Fiat Panda (з 2003 р.)
Харизматичний автомобільчик, який пропонує "дешево і добре" в європейському варіанті. Доступні бензинові та дизельні двигуни (54 – 100 к.с.).
Існують "ліфтовані" версії з приводом 4х4, у тому числі міні-кросовери.
Hyundai i10 (з 2007 р.)
Корейського малюка можна сміливо обирати у трьох останніх поколіннях.
Вибір моторів не дуже широкий (від 65 к.с.), але багато екземплярів на ринку оснащені автоматичною трансмісією.
Нагадаємо, ми вже писали про найкращі варіанти авто у співвідношенні ціна–якість.
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