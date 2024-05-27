Лучший зенитный комплекс россии уничтожен устаревшей ракетой из США (фото, видео)

Украинские военные при ударе по аэродрому Моспино на оккупированной части Донбасса уничтожили новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-400 с помощью устаревшей американской ракеты ATACMS Block 1 (М39).

Этот инцидент произошел на прошлой неделе, когда ВСУ нанесли удар по позициям ВС РФ вблизи аэродрома Моспино в Донецкой области. Для атаки использовалась ракета ATACMS Block 1 (M39), разработанная 35 лет назад. В 2020 году ее сняли с вооружения армии США из-за устаревшей.

Также читайте: Путин генерирует хаос, который должен помочь ему продолжать войну

Несмотря на свою "устаревшую" ракету ATACMS удалось поразить новейший комплекс С-400, который пропаганда рф неоднократно называла "непобедимым". Каждый такой ЗРК стоит более миллиарда евро.

В ходе атаки С-400 обнаружил вражескую боеголовку и выпустил не менее шести зенитных ракет, но ни одна из них не смогла ее перехватить. В результате удара сгорели не только пусковые установки комплекса, но и радиолокационная станция, сообщает Bild.

Украинские военные мастерски используют западное оружие, предоставленное им партнерами. Уничтожение комплекса С-400 – это не только утрата дорогостоящей техники для россии, но и удар по ее моральному духу.

Напомним, в ночь на 27 мая дроны атаковали город Геленджик Краснодарского края рф, вблизи которого находится дворец российского диктатора Владимира путина.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!