Крошечный манипулятор: паразит меняет сознание животных, заставляя их делать несвойственные вещи

Любители кошек могут быть в курсе существования паразита по имени Toxoplasma gondii, который является очень малым организмом, который может размножаться исключительно в теле кошек. Этот паразит может заражать многих теплокровных существ, согласно данным Science Alert.

Недавно исследователи анализировали поведение волков в Йеллоустоунском национальном парке в течение 26 лет. Они проверили более двухсот образцов крови этих животных и выяснили, что микроскопический паразит, влияющий на сознание, вызывает необычные изменения в поведении волков. Ученые теперь предполагают, что влияние этого паразита на дикую природу и их значение в экосистемах и поведении животных может быть более значимым, чем считалось ранее.

Следует подчеркнуть, что люди также не застрахованы от инфекции паразитом T. Gondii. Зачастую инфекция протекает незаметно, но в некоторых случаях может угрожать жизни. Паразит, попадая в организм хозяина, имеет одну цель: обеспечить передачу своего потомства в организм кошки, что критически важно для его выживания. Исследователи обнаружили, что для достижения этой цели паразит может прибегать к нескольким ужасающим стратегиям.

Читайте также: Экологи впервые показали одно из самых редких животных в мире

В частности, крысы, инфицированные этим паразитом, становятся более подверженными опасностям. Они могут быть привлечены запахом кошачьей мочи, что увеличивает риск их гибели. Сходные изменения в поведении наблюдаются и у крупных животных, таких как шимпанзе, которые могут намеренно искать контакт с леопардами, а гиены чаще вступают в конфликты со львами.

В новом научном отчете подробно рассмотрено поведение серых волков, которые не являются обычной добычей для диких кошек. Однако иногда их пути перекрещиваются с пумами, носителями определенного паразита. Оба хищника имеют общие охотничьи угодья, где они охотятся на лосей, бизонов и мулов. Исследователи предполагают, что волки могут стать носителями паразита, поедая остатки пум или их отходы.

Возглавлявшие исследования биологи Коннор Мейер и Кира Кэссиди получили уникальную возможность исследовать влияние паразита на волчью популяцию. Они обнаружили, что волки чаще инфицировались в районах, где их территории пересекались с пумами. Также было установлено, что инфицированные волки более подвержены рискованному поведению и в 11 раз чаще покидали свои стаи, чтобы освоить новые территории.

Наиболее неожиданной находкой стало то, что инфекция паразитом увеличивала шансы самцов стать лидерами стаи. Исследователи считают, что это может быть связано с тем, что лидеры оказывают влияние на поведение стаи, увеличивая риск инфекции для всей популяции. Лидер также может направлять стаю в районы, где паразит имеет больше шансов передаться кошачьим.

Авторы отмечают, что необходимы дальнейшие исследования для более глубокого понимания влияния паразита на дикую фауну.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что побуждает косаток нападать на лодки и роскошные яхты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !