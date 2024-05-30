Эксклюзивные кадры: экологи впервые показали одно из самых редких животных в мире
В ходе исследовательской миссии в акватории недалеко от Марина в штате Калифорния, группа экологов удалось снять на видео одного из самых уникальных океанических обитателей. Речь идет о японском гладком ките, количество которых в мире составляет всего около 30 особей.
Соответствующее видео учёные опубликовали на своем YouTube канале.
Несмотря на непогоду, в частности низкую видимость и большие волны, исследователи успешно проследили за китом около двадцати минут. Этот успех предоставил возможность снять видео и сделать снимки, которые впоследствии использовали специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) для подтверждения вида кита.
В девятнадцатом веке, японский гладкий кит, как и многие другие виды, претерпел массовое истребление из-за интенсивного коммерческого китобойства.
Раньше мы рассказывали о животном, которое может перегнать спринтера и кака кубиками.
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