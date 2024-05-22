Компания SHERIFF попала под атаку: что говорят правоохранители

Группа компаний SHERIFF, известная своими услугами по частной охране, подверглась скоординированному нападению. Правоохранители расследуют ситуацию и устанавливают виновных.

Об этом "Телеграфу" сообщил Дмитрий Стрижов.

Атака на SHERIFF началась после победы одной из компаний группы по торгам системы Prozorro. Компания выиграла лот на предоставление охранных услуг одному из государственных предприятий, предложив самую низкую цену. Ранее эти услуги без конкуренции оказывала компания "ВЕНБЕСТ-Охрана".

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В феврале на SHERIFF вышло "расследование" ОО "Национальная Когорта", возглавляемой бывшим работником МВД Сергеем Владыком, также являющимся владельцем двух охранных фирм. После этого народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко направил серию обращений в правоохранительные органы. В результате на одну из компаний в структуре SHERIFF открыли пять уголовных производств – от Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований и национальной полиции.

Ранее работавший в Министерстве внутренних дел Нардеп Галушко, владевший охранной компанией "Галид", в 2023 году объединился с "ВЕНБЕСТ" предпринимателя и бывшего "милиционера" Георгия Тупчия, который был конкурентом SHERIFF на торгах.

Дмитрий Стрижов, основатель группы компаний SHERIFF, уверяет, что он и его коллеги будут устанавливать ответственных и будут добиваться справедливости:

"Сейчас SHERIFF вместе с юристами и правоохранителями устанавливает ответственных за эту атаку на бизнес. Мы готовы предоставлять любую информацию, которая может заинтересовать медиа и не нарушающая тайны следствия. Для нас важно не только защититься от этих варварских действий, но и привлечь к ответственности всех, кто не понимает, как строить отношения бизнеса с государством цивилизованно.

Предлагаем узнать, как полномасштабное вторжение повлияло на украинский бизнес.

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