Когда в Украине будут выключаться свет 9 июня: графики от ДТЭК

В воскресенье, 9 июня, украинцы будут со светом. Сегодня все ограничения подачи электроэнергии отменены.

Как сообщили в ДТЭК, Укрэнерго не давало указаний на отключение электропитания по Украине.

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"Приятные новости. Согласно обновленной информации от Укрэнерго сегодня мы сможем пройти день без графиков отключений. Помните, что ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной. Пожалуйста, потребляйте свет бережливо", — говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что 9 июня стабилизационные отключения были запланированы по всей Украине с 20:00 до 22:00.

Если у вас нет электричества, возможно произошла локальная авария. Проверить причину отсутствия света можно в нашем чат-боте в Viber и Telegram, а также на сайте ДТЭК. Там же можно оставить заявку на восстановление электроэнергии.

Напомним, что с 24 февраля энергосистема Украины подверглась многочисленным атакам со стороны России. В результате этих атак значительные повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции, что привело к дефициту электроэнергии. Энергетики принимают меры по стабилизации ситуации, но призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию, ведь полное восстановление энергосистемы может занять длительное время.

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