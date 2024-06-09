Какую зарядную станцию выбрать для квартиры и дома: онлайн калькулятор
В период массовых отключений электричества украинцы начали устанавливать в квартирах и домах генераторы и переносные зарядные станции. И если генераторы чаще всего выбирают жители частного сектора, для жителей квартир популярны портативные зарядные станции, помогающие поддерживать питание необходимой бытовой техники.
Если вы только раздумаете о том, какую зарядную станцию выбрать, вам нужно учесть то количество техники, которое вы будете от нее заряжать. Для этого можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.
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Он поможет вам осуществить приблизительные расчеты планируемых затрат электричества с учетом параметров конкретных устройств.
Все, что нужно сделать, это выбрать питание от зарядной станции, выбрать мощность и время работы устройства.
Как пользоваться онлайн калькулятором для определения мощности зарядной станции:
- Выберите приборы, которые вы планируете подключать к зарядной станции.
- Для каждого устройства укажите его мощность (Вт) и время использования (часы или минуты).
- Система автоматически рассчитает общее потребление энергии (Вт-ч), рабочую мощность (Вт) и пусковую мощность (Вт) для всех приборов.
На основе этих расчетов сформируются рекомендации по минимальной требуемой мощности и емкости зарядной станции.
Для примера, если вам нужно, чтобы зарядное устройство питало в течение часа Wi-Fi роутер, ноутбук и смартфон, достаточно поискать зарядное устройство на 78 Вт в час. Подыщите зарядную станцию с параметрами:
- Минимальная емкость станции – 78 Вт.
- Минимальная рабочая мощность – 78 Вт
- Минимальная пусковая мощность – 78 Вт.
Или если вы планируете вместе с этими устройствами включать холодильник, то придется искать зарядное устройство со следующими параметрами:
- Минимальная емкость станции – 178 Вт·ч
- Минимальная рабочая мощность – 178 Вт
- Минимальная пусковая мощность – 378 Вт.
Напомним, что с 24 февраля энергосистема Украины подверглась многочисленным атакам со стороны России. В результате этих атак значительные повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции, что привело к дефициту электроэнергии. Энергетики принимают меры по стабилизации ситуации, но призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию, ведь полное восстановление энергосистемы может занять длительное время.
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