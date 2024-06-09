Какую зарядную станцию выбрать для квартиры и дома: онлайн калькулятор

В период массовых отключений электричества украинцы начали устанавливать в квартирах и домах генераторы и переносные зарядные станции. И если генераторы чаще всего выбирают жители частного сектора, для жителей квартир популярны портативные зарядные станции, помогающие поддерживать питание необходимой бытовой техники.

Если вы только раздумаете о том, какую зарядную станцию выбрать, вам нужно учесть то количество техники, которое вы будете от нее заряжать. Для этого можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

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Он поможет вам осуществить приблизительные расчеты планируемых затрат электричества с учетом параметров конкретных устройств.

Все, что нужно сделать, это выбрать питание от зарядной станции, выбрать мощность и время работы устройства.

Как пользоваться онлайн калькулятором для определения мощности зарядной станции:

Выберите приборы, которые вы планируете подключать к зарядной станции. Для каждого устройства укажите его мощность (Вт) и время использования (часы или минуты). Система автоматически рассчитает общее потребление энергии (Вт-ч), рабочую мощность (Вт) и пусковую мощность (Вт) для всех приборов.

На основе этих расчетов сформируются рекомендации по минимальной требуемой мощности и емкости зарядной станции.

Расчет мощности зарядной станции. Источник: Скриншот с rewlogan.com/power Расчет мощности зарядной станции. Источник: Скриншот с rewlogan.com/power

Для примера, если вам нужно, чтобы зарядное устройство питало в течение часа Wi-Fi роутер, ноутбук и смартфон, достаточно поискать зарядное устройство на 78 Вт в час. Подыщите зарядную станцию с параметрами:

Минимальная емкость станции – 78 Вт.

Минимальная рабочая мощность – 78 Вт

Минимальная пусковая мощность – 78 Вт.

Или если вы планируете вместе с этими устройствами включать холодильник, то придется искать зарядное устройство со следующими параметрами:

Минимальная емкость станции – 178 Вт·ч

Минимальная рабочая мощность – 178 Вт

Минимальная пусковая мощность – 378 Вт.

Напомним, что с 24 февраля энергосистема Украины подверглась многочисленным атакам со стороны России. В результате этих атак значительные повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции, что привело к дефициту электроэнергии. Энергетики принимают меры по стабилизации ситуации, но призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию, ведь полное восстановление энергосистемы может занять длительное время.

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