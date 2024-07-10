Какой вид отпуска не будет засчитываться педагогам в стаж

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев напоминает об обновлении в законодательстве относительно отпусков для учителей. Согласно нововведениям, отпуск без сохранения зарплаты не будет засчитываться в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск.

Вот ключевые моменты:

С 24 декабря 2023 года отпуск без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам предоставляется с согласия сторон сроком до 30 календарных дней в году.

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Не засчитываются в стаж:

Отпуска без сохранения зарплаты, не имеющие ограничения по сроку, предоставлены:

В случае угрозы эпидемии/пандемии.

При необходимости самоизоляции работника.

При угрозе вооруженной агрессии, чрезвычайных ситуаций.

В то же время сохраняется право на ежегодный отпуск повышенной продолжительности (56 дней) для учителей даже во время военного положения. Однако работодатель может ограничить его продолжительность до 24 дней.

Неиспользованные дни отпуска будут перенесены на период после прекращения/отмены военного положения.

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