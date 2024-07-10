Який вид відпустки не буде зараховуватись педагогам до стажу

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов нагадує про оновлення в законодавстві стосовно відпусток для вчителів.Згідно з нововведеннями, відпустка без збереження зарплати не зараховуватиметься до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку.

Ось ключові моменти:

З 24 грудня 2023 року відпустка без збереження зарплати за сімейними обставинами надається за згодою сторін строком до 30 календарних днів на рік.

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Не зараховуються до стажу:

Відпустки без збереження зарплати, які не мають обмеження за строком, надані:

У випадку загрози епідемії/пандемії.

Під час необхідності самоізоляції працівника.

У разі загрози збройної агресії, надзвичайних ситуацій.

Водночас зберігається право на щорічну відпустку підвищеної тривалості (56 днів) для вчителів навіть під час воєнного стану. Проте роботодавець може обмежити її тривалість до 24 днів.

Невикористані дні відпустки перенесуть на період після припинення/скасування воєнного стану.

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