Какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году

В течение первых трех месяцев 2024 года средняя пенсия в Украине выросла на 9,6%, что означает увеличение средних выплат на 505,02 гривны до уровня 5 743,27 гривны. Пенсионеры, которые продолжают трудовую деятельность, в среднем получают 6 094,28 гривны.

Однако в разных регионах Украины средняя пенсия значительно отличается: в Киеве пенсионеры получают примерно 7 848 гривен, тогда как в Тернопольской области эта сумма составляет всего 4 399 гривен. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Средний размер назначенной пенсии по регионам. Источник: ПФУ Средний размер назначенной пенсии по регионам. Источник: ПФУ

В 2024 году в Украине структура пенсионных выплат выглядит следующим образом:

2725285 человек (26,8%) получают пенсию до 3000 гривен – средняя: 2761, 58 гривны;

1754068 человек (17,3%) получают от 3 001 до 4 000 гривен – средняя: 3 548,08 гривны;

1 889 222 человека (18,6%) получают от 4 001 до 5 000 гривен – средняя: 4 415,87 гривны;

2 561 420 человек (5,2%) получают от 5 001 до 10 000 гривен – средняя: 6 843, 67 гривны;

1224710 человек (12,1%) получают более 10 000 гривен – средняя: 15 268, 49 гривны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ИИ вычислил, какой должна быть минимальная пенсия в Украине.

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