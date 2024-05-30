Какие пенсионные выплаты и льготы могут рассчитывать лица со статусом участника боевых действий

Лица, участвовавшие в военных конфликтах, имеют право на пенсионные выплаты, когда мужчины достигают 55 лет, а женщины - 50 лет, при условии, что у них не менее 25 и 20 лет страхового стажа соответственно. Кроме того, у них есть возможность получения пенсии за выслугу лет в военных силах, если они служили в армии не менее 25 лет.

OBOZ.UA провел анализ, чтобы определить, на какие социальные выгоды имеют право ветераны войны. Согласно статье 115 украинского законодательства "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ветераны имеют право на пенсию на льготных условиях.

Мужчины-ветераны могут претендовать на пенсию в возрасте 55 лет, а женщины-ветераны – в 50 лет, при условии, что у них не менее 25 и 20 лет страхового стажа соответственно. Также существует возможность получения военной пенсии за выслугу лет для тех, кто имеет не менее 25 лет военной службы. Эти условия были введены с 1 октября 2020 г., вместо предварительного требования в 20 лет.

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Ветераны с инвалидностью имеют право на военную пенсию и дополнительную государственную помощь, если их пенсия не достигает установленного минимума. Дополнительно ветераны получают социальные выплаты, включая компенсации за участие в боевых действиях и финансовую поддержку для оздоровления.

Согласно постановлению Кабинета Министров №656 от 28.07.2010, если пенсия ветерана не достигает 4958 гривен, они имеют право на покрывающую разницу помощь. Нетрудоспособные ветераны также получают доплату в размере 25% минимального прожиточного уровня, который в 2024 году составляет 2361 гривну, то есть доплата составляет 590,25 гривны. Ветераны также имеют право на ежемесячное целевое пособие в размере 40 гривен, независимо от других выплат.

Эти меры направлены на поддержку ветеранов и их семей. Однако эксперты указывают на необходимость дальнейших изменений в законодательстве для лучшего удовлетворения потребностей ветеранов.

Раньше мы рассказывали, как лица с инвалидностью могут получить доплаты к пенсии.

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