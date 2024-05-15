Стало известно, как лица с инвалидностью могут получить доплаты к пенсии

Часть украинских пенсионеров может получить доплаты к пенсиям. В частности, речь идет о лицах с инвалидностью.

Это предусмотрено специальной программой в рамках Всемирной продовольственной программы ООН в 2024 году и закреплено постановлением Кабинета Министров Украины от 2 февраля 2024 года №110. Доплата к пенсиям от ООН предоставляется лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

При этом потенциальный получатель доплат не должен получать пенсию более 3250 гривен. Помощь ООН рассчитывается как разница между этой суммой и размером пенсии получателя.

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Получатель должен проживать на территории подконтрольной Украине. Также лицо не должно получать другие выплаты от международных организаций (например, от ООН или ЮНИСЕФ), или государственные выплаты (для ВПЛ, на закупку твердого топлива в отопительный сезон и т.п.).

Такие доплаты Пенсионный фонд назначается автоматически на основе имеющихся в базе данных.

Напомним, ранее мы рассказывали, как обеспечить достойную пенсию в размере 10 тысяч гривен.

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