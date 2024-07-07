Какие пенсии и минималка ожидают украинцев в 2025 году: решение правительства

На 2025 год в Украине не предусмотрено повышение прожиточных минимумов, минимальной пенсии и минимальной зарплаты. В бюджетной декларации указано, что социальные стандарты будут оставаться неизменными до 2027 года.

Доктор экономических наук Людмила Черенько, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований, считает, что это решение будет иметь катастрофические последствия. Она объясняет, что уровень минимальной пенсии зависит от прожиточного минимума. Об этом пишет OBOZ.UA.

За два года войны общий уровень бедности в Украине увеличился в 1,5-1,7 раза. Однако уровень "глубокой бедности" вырос более чем в 5 раз за этот же период. Глубокая бедность означает, что доходов недостаточно для удовлетворения базовых физиологических потребностей, и люди вынуждены недоедать. К этой категории также относятся пенсионеры, которые живут на минимальную пенсию.

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"Понятно, что идет война, но доходы людей не то, на чем надо критически экономить. Экономика тоже зависит от доходов людей... Только за два года большой войны масштабы бедности выросли в 1,5-1,7 раза. А вот когда мы берем глубокую бедность, это доля людей, которые выживают, там их количество выросло более чем в 5 раз", – отмечает Черенько.

Два представителя правительства в комментарии OBOZ.UA подтвердили, что в проекте бюджета как минимум на 2025 год не будет повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

"Мы для возрастных групп минимальную пенсию повышаем отдельным решением правительства. Поэтому для большинства минимальная пенсия все равно будет расти, но относительно общего уровня минимальной пенсии и минимальной зарплаты, к сожалению, они будут заморожены", – сообщили в правительстве.

Напомним, ранее UAportal уже писал, к чему может привести то, что правительство планирует не поднимать минимальные пенсии на соцвыплаты несколько лет.

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