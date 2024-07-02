Какие купюры планируют вывести из обращения в ближайшее время: ответ НБУ

В целях оптимизации номинального ряда гривны и улучшения качества наличных расчетов, Национальный банк Украины начинает изъятие из обращения банкнот и монет старых образцов, выпущенных до 2003 года. Об этом пишет 24 tv.ua.

Какие купюры и монеты изымаются:

Монеты: 1, 2, 5 и 25 копеек.

1, 2, 5 и 25 копеек. Банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен.

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Важно!

Обмен старых купюр и монет на новые будет возможен до конца военного положения в Украине, а также в течение 90 дней после его завершения. Обмен можно осуществить в любом отделении Национального банка или в уполномоченных банках, в частности в Сбербанке и Приватбанке.

Обратите внимание:

Некоторые магазины и заведения уже сейчас могут не принимать старые купюры и монеты в качестве платы за товары и услуги.

Как обменять старые купюры и монеты:

Соберите все старые купюры и монеты, которые у вас есть. Посетите любое отделение Национального банка или уполномоченный банк. Предъявите кассиру старые купюры и монеты. Получите новые купюры и монеты эквивалентной стоимости.

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