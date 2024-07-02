Какие купюры планируют вывести из обращения в ближайшее время: ответ НБУ
В целях оптимизации номинального ряда гривны и улучшения качества наличных расчетов, Национальный банк Украины начинает изъятие из обращения банкнот и монет старых образцов, выпущенных до 2003 года. Об этом пишет 24 tv.ua.
Какие купюры и монеты изымаются:
- Монеты: 1, 2, 5 и 25 копеек.
- Банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен.
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Важно!
Обмен старых купюр и монет на новые будет возможен до конца военного положения в Украине, а также в течение 90 дней после его завершения. Обмен можно осуществить в любом отделении Национального банка или в уполномоченных банках, в частности в Сбербанке и Приватбанке.
Обратите внимание:
Некоторые магазины и заведения уже сейчас могут не принимать старые купюры и монеты в качестве платы за товары и услуги.
Как обменять старые купюры и монеты:
- Соберите все старые купюры и монеты, которые у вас есть.
- Посетите любое отделение Национального банка или уполномоченный банк.
- Предъявите кассиру старые купюры и монеты.
- Получите новые купюры и монеты эквивалентной стоимости.
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