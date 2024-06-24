Какие изменения ждут образовательный процесс зимой: министр образования дал ответ

Министерство образования и науки Украины планирует ряд изменений в учебный процесс в школах и университетах в зимний период. Об этом сказал министр образования и науки Украины Оксен Лесной во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде Украины в среду, 21 июня.

Вот некоторые из ключевых моментов:

Начало занятий

Зимой обучение в школах может начинаться с 10:00. Это позволит экономить энергоресурсы, ведь утром обычно холоднее.

Смешанные формы обучения

Возможен возврат к смешанным формам обучения, когда часть уроков будет проходить офлайн, а часть – онлайн. Это позволит гибко реагировать на возможные перебои с электроснабжением.

Онлайн-обучение

В пиковые сложные периоды, когда отопление и электроснабжение становится особенно проблематичным, обучение может полностью переходить в онлайн-формат.

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Министр образования и науки Украины Оксен Лесной во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде 21 июня 2024 отметил:

Заведения высшего образования и профтехобразования начнут учебный год раньше – в теплый сезон.

Зимние каникулы будут длиннее.

Учебный год завершится позже.

Лесной также отметил важность обеспечения учебных заведений техническими средствами:

Около 30% учебных заведений уже имеют генераторы, но их мощность может отличаться.

Органы местного самоуправления обязаны решать вопросы обеспечения генераторами и другими необходимыми ресурсами.

Напомним, мы уже писали, какой тариф ожидать в платежках за свет в июле.

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