Какие документы должен иметь при себе человек, который пересекает блокпост в Украине: ответ юриста

В условиях введенного военного положения, особое внимание уделяют проверке документов у водителей на блокпостах. Согласно последним изменениям в законодательстве, касающихся мобилизации, всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо иметь при себе военно-учетный документ.

Об этом проинформировал Антон Маринич, адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group, в своем комментарии для "РБК-Украина".

Без каких документов нельзя пересекать блокпост

Блокпост – это усиленный контрольно-пропускной пункт, который по решению военного командования временно устанавливается на въезде на территорию, где введено военное положение и установлен особый режим (исключением является госграница), на котором обустраиваются места для проверки лиц, транспортных средств, багажа и грузов, объясняет юрист.

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"На блокпосте могут дежурить должностные лица военных формирований и правоохранительных органов, которые в соответствии с законом привлечены к осуществлению мероприятий правового режима военного положения", – комментирует он.

Такое определение закреплено в Постановлении КМУ №1455 "Об утверждении Порядка установления особого режима въезда и выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение".

В рамках нового законодательства о мобилизации, представителям Территориальных центров комплектования и Нацполиции предоставлено право проводить проверку военно-учетных документов у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Ожидается, что такие проверки будут проводиться с использованием видеофиксации и специализированного оборудования.

"Новым законом установлена обязанность иметь с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию должностных лиц ТЦК или полиции, в том числе такая проверка может происходить и на блокпостах", – отмечает Маринич.

Обратите внимание, что не предоставление или отсутствие такого документа может рассматриваться как административное правонарушение согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации). За такие действия предусмотрен штраф в размере от 3400 до 5100 гривен.

Также стоит помнить, что в период действия военного положения в Украине, повестки могут быть вручены лицам в любом общественном месте.

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