Какая категория украинцев не получит пенсию в июле
Согласно информации Пенсионного фонда Украины, в июле 2024 года некоторые категории пенсионеров могут столкнуться с временной приостановкой выплат. Это касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), получивших статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, не прошедших идентификацию.
Это временная мера, и пенсионеры смогут возобновить выплаты после прохождения процедуры идентификации. Об этом пишет 24 tv.ua.
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Как пройти идентификацию:
- Лично: в отделении Пенсионного фонда или Сбербанка.
- Удаленно:
- С помощью видеоконференции (по предварительной поданной заявке).
- Через веб-портал электронных услуг ПФУ (с использованием электронной цифровой подписи).
- Через дипломатические учреждения Украины за границей (по почте или через вебпортал ПФУ).
Помните: Идентификацию нужно проходить каждые 6 месяцев для подтверждения права на получение пенсии.
Дополнительная информация:
- Минимальная пенсия в Украине:
- 2 361 грн – без необходимого страхового стажа.
- 2 725 грн – для лиц в возрасте от 65 лет, не имеющих достаточного стажа.
- Максимальная пенсия: 23610 грн.
- Средний размер пенсии: 5743,27 грн.
Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.
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