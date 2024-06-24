Как сэкономить на использовании бойлера дома
Рост цен на электроэнергию вынуждает украинцев искать пути экономии. Бойлер, как один из крупнейших потребителей электроэнергии в доме, становится предметом пристального внимания. Об этом пишет 24 tv.
Вот несколько советов, которые помогут вам снизить затраты на электроэнергию, используя бойлер:
Выберите правильный бойлер:
- Объем: Для семьи из 2-3 человек достаточно бойлера на 50-60 литров.
- Энергоэффективность: Предпочитайте модели с классом А/А+ или выше.
Настройте режим работы:
- Температура: Установите температуру нагрева на 55°C. Это оптимальный уровень для комфортного использования и экономии электроэнергии.
- Время: Программируйте автоматическое включение/выключение бойлера с помощью "умной" розетки. Это позволит использовать его в ночное время, когда тарифы на электроэнергию ниже.
- Двухзонный счетчик: Если у вас установлен двухзонный счетчик, вы можете существенно экономить, используя бойлер ночью (с 23:00 до 7:00), когда действует удешевление.
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Регулярное обслуживание:
- Чистка: Вовремя чистите бойлер от накипи. Это улучшит его теплообмен и снизит потребление электроэнергии.
Миф об отключении бойлера на ночь:
- Не следует выключать бойлер на ночь, если вы планируете использовать его утром. Нагрев холодной воды с нуля потребует больше энергии, чем поддержание заданной температуры в течение ночи.
Помните:
- С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию вырос до 4,32 грн/кВт-ч.
- Экономное использование бойлера – это не только экономия средств, но и забота об окружающей среде.
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