Как сэкономить на электроэнергии, если в квартире есть бойлер
Рост цен на электроэнергию заставляет украинцев искать способы экономии, в том числе при использовании бойлера. Эксперты дают несколько советов, которые помогут вам снизить потребление электроэнергии и сэкономить средства. Об этом пишет 24 tv.ua.
Оптимизируйте температуру нагрева:
Вместо стандартных 70-80°C установите температуру нагрева воды на 55°C. Это позволит значительно сократить расход электроэнергии, не причиняя вреда комфорту.
Используйте "умные" розетки:
Запрограммируйте бойлер на автоматическое включение в ночное время, когда действуют льготные тарифы на электроэнергию. Это поможет вам существенно экономить.
Учитывайте режим работы:
Если вы используете бойлер нерегулярно, например, только при перебоях с горячим водоснабжением, выключите его из розетки во время отсутствия. Это поможет избежать лишних затрат электроэнергии.
Регулярно чистите бойлер:
Накипь на стенках бойлера ухудшает теплообмен, заставляя прибор тратить больше энергии на нагрев воды. Регулярная чистка бойлера поможет экономить электроэнергию.
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Выбирайте бойлер правильно:
При покупке нового бойлера обратите внимание на его объем и класс энергоэффективности. Для семьи из 2-3 человек оптимальным вариантом будет бойлер объемом 50-60 литров с классом энергоэффективности A/A+ или выше.
Помните:
- Современные бойлеры обладают хорошей теплоизоляцией, поэтому выключать их на ночь не рекомендуется. Это приведет к дополнительным затратам электроэнергии при повторном нагреве воды утром.
- Больше электроэнергии бойлер тратит на нагрев холодной воды. Поэтому важно использовать его рационально и не тратить воду без надобности.
Напомним, в Украине подорожает не только электроэнергия.
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