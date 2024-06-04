Как обеспечить пенсию в Украине тем, кто находится за границей

Украинцы, которые находятся за границей, теперь имеют возможность самостоятельно формировать свой пенсионный стаж и обеспечить достойную пенсию в Украине. Об этом пишет 24 tv.

Как это сделать?

Внесите добровольный платеж на обязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины. Минимальный взнос: 22% от минимальной заработной платы (на 01.06.2024 – 1 760 грн). Частота и сумма взносов выбираются вами самостоятельно в соответствии с вашими финансовыми возможностями.

Вы должны быть зарегистрированы в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования и не должны быть пенсионером.

В настоящее время средняя пенсия в Украине составляет 5743,27 гривны. Среди работающих пенсионеров этот показатель достиг 6 094,28 гривны. Наибольшие выплаты – более 10 тысяч гривен – имеют 12,06% человек.

Другие пенсионеры получают следующие пенсии:

26,84% получают пенсию до 3 000 гривен;

17,27% – от 3001 до 4000 гривен;

18,61% – от 4001 до 5000 гривен;

25,22% – от 5001 до 10000 гривен.

Напомним, мы уже писали, почему пенсии госслужащих могут быть значительно больше.

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