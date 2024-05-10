Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации: что известно

Кабинет Министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных. В частности, утверждать списки забронированных будет не Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В то же время этим будет заниматься Министерство обороны. Об этом говорится в постановлении №520 Кабмина от 8 мая.

Предполагается, что центральные органы исполнительной власти после получения списков забронированных и проверки полноты перечня, наличия обоснования и соответствия требованиям по количеству будут подавать эти списки на согласование Министерству обороны.

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В то же время бронирование будет и дальше осуществляться по решению Министерства экономики. Добавим, что разрешение на бронирование своих работников от мобилизации могут определенные категории учреждений и организаций.

Предприятие может забронировать не более 50% военнообязанных работников. В некоторых случаях руководители могут просить бронирование на большее количество работников, если обоснуют важность конкретного сотрудника.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.

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