Изменится ли тариф на воду в июле
Цены на воду в Украине регулируются Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако некоторые населенные пункты имеют право самостоятельно устанавливать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Об этомпишет 24 tv.ua.
Будет ли повышение тарифов на воду в июле?
Согласно планам НКРЭКУ, тарифы на воду для бытовых потребителей в июле 2024 года не должны измениться.
Однако некоторые украинцы могут почувствовать рост цен:
- Потребители в населенных пунктах, где тарифы устанавливаются местными властями. В таких городах и селах цена на воду может быть выше, чем в среднем по стране.
- Небытовые потребители. В июне 2024 года НКРЭКУ обновила тарифы на водоснабжение и водоотвод для юридических лиц. Больше всего ощутили изменения ЧАО "Энергоресурсы", где тариф на водоснабжение достиг 53,39 гривны за кубометр.
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Как изменились тарифы на воду в июне 2024 года?
- Небытовые потребители:
- ЧАО "Энергоресурсы": 53,39 грн/м3
- КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода": 30,36 грн/м3
- Черновцыводоканал: 23,86 грн/м3
- КП "Водоканал" (Запорожье): 22,88 грн/м3
- Днепроводоканал: 23,92 грн/м3
- Львовводоканал: 20,04 грн/м3
- Киевводоканал: 21,42 грн/м3
- Харьковводоканал: 22,87 грн/м3
- Черкассыводоканал: 20,19 грн/м3
- КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром": 17,45 грн/м3
- Житомирводоканал: 32,77 грн/м3
- Водоотвод:
- КП "Облводоканал": 41,30 грн/м3
Важно! Ранее НКРЭКУ ввела запрет на повышение тарифов на воду для бытовых потребителей в крупных городах.
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