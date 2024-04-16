Используют соцсети: в ГУР сообщили, как кремль дискредитирует мобилизацию в Украине

В Главном управлении разведки Минобороны Украины предупредили граждан, что российские власти проводят очередную информационную операцию против нашей страны, направленную на дискредитацию процесса мобилизации.

В частности, в ГУР обратили внимание, что в соцсетях (больше всего в ТикТок) появляются видео, на которых якобы украинские мужчины отдыхают за границей и кичатся этим и называют себя "уклонистами".

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"Подобный контент быстро набирает просмотры и комментарии аудитории ― одобрительные и критические, но дискуссии под этими видео только продвигают их в тренды. Для подобного контента одновременно были созданы "народные" песни, в текстах которых всегда прослеживается основной месседж ― восхваление уклонистов", – отметили в ГУР.

В разведке обратили внимание, что "синхронность появления многочисленных песен и видео, "героизирующих" мужчин, которые отказываются стать на защиту собственной страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской кампании".

Отмечается, что российская пропаганда имеет целью внести раскол в обществе, будто в стране есть "оборонцы", а есть "уклоняющие".

"Цель таких действий врага - сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния. Пропаганда кремля не прекращает попыток взорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, применяя для этого любые методы", — говорят в ГУР.

Разведка призвала игнорировать подобную информацию.

"Надо всегда помнить, что возможностью жить и в частности потреблять разнообразный контент в соцсетях мы обязаны только защитникам Украины", — резюмировали в ГУР.

Напомним, Зеленский подписал законы о мобилизации с 25 лет и электронный кабинет.

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